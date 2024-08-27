Фритц: мне говорили, что статистически бронзовые призёры Олимпиад счастливее серебряных

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц рассказал, как относится к тому, что вместе с Томми Полом завоевал бронзовые медали Олимпиады-2024 в Париже (Франция) в парном разряде.

– Некоторые говорят, что бронза лучше серебра, потому что заканчиваешь турнир на позитивной ноте. Ты с этим согласен?

– Мне говорили, что статистически бронзовые призёры счастливее серебряных (смеётся). Да, но я бы с удовольствием поборолся за золото с Томми. Мы играли очень хорошо. Мы были расстроены из-за поражения в полуфинале, но я сразу сказал ему: «Слушай, если мы расстроены сейчас, то что будет, если мы упустим бронзу? Давай сосредоточимся и заберём своё» (улыбается)», — сказал Фритц на пресс-конференции на US Open – 2024.