Чесноков признался, что не ожидал победы Эрики Андреевой в первом круге US Open — 2024

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выступление Эрики Андреевой в первом круге US Open — 2024. 20-летняя россиянка справилась с 37-м номером мирового рейтинга китаянкой Юань Юэ. Эрика победила со счётом 6:3, 7:6 (9:7).

«Честно говоря, я не ожидал победы от Эрики, но она показала фантастический теннис. Она реально хорошо играла и создала множество проблем китаянке. Это очень хорошая победа, посмотрим, что она покажет во втором круге», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Во втором круге Эрика Андреева сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.