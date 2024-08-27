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Чесноков признался, что не ожидал победы Эрики Андреевой в первом круге US Open — 2024

Чесноков признался, что не ожидал победы Эрики Андреевой в первом круге US Open — 2024
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Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выступление Эрики Андреевой в первом круге US Open — 2024. 20-летняя россиянка справилась с 37-м номером мирового рейтинга китаянкой Юань Юэ. Эрика победила со счётом 6:3, 7:6 (9:7).

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:10 МСК
Эрика Андреева
75
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9
3 		6 7
         
Юань Юэ
37
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

«Честно говоря, я не ожидал победы от Эрики, но она показала фантастический теннис. Она реально хорошо играла и создала множество проблем китаянке. Это очень хорошая победа, посмотрим, что она покажет во втором круге», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Во втором круге Эрика Андреева сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.

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