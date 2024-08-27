Новак Джокович критически высказался о ночных матчах на US Open — 2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что тяжело перенёс ночной матч на старте US Open – 2024.
В первом круге американского мэйджора Джокович (2) со счётом 6:2, 6:2, 6:4 обыграл представителя Молдавии Раду Албота (Q). Данный поединок завершился ближе к полуночи.
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«Я чувствую, что сейчас мои батареи разряжены. Честно говоря, ожидание было очень долгим. Я думал, что выйду на корт в примерно 20:15, потому что видел, как Стивенс подавала при счёте 6:0, 3:0 в свою пользу. А потом внезапно этот матч вылился в 2,5 часа игры на корте. Нам нужно просто принять этот факт.
Мне нравится играть в «ночные сессии», но при этом мне нравится, если открываю их именно я. Надеюсь, у меня ещё будут шансы на выступление вечером, надеюсь, меня поставят первым запуском, чтобы мы могли начать и закончить в более подходящее время.
Полагаю, фанаты находят что-то в подобных матчах, особенно если они проходят после полуночи. Что касается нас – не знаю. На самом деле, это не то, что нужно, но, если вы в итоге выигрываете, значит, всё в порядке», — приводит слова Джоковича L'Équipe.
- 27 августа 2024
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