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Чжэн Циньвэнь поделилась мудростью отца, которая помогла ей в теннисной карьере

Чжэн Циньвэнь поделилась мудростью отца, которая помогла ей в теннисной карьере
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Олимпийская чемпионка китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала о влиянии отца в карьере спортсменки.

«Конечно, он мной гордится. Знаю, что глубоко внутри он невероятно гордится, но не показывает это так часто снаружи. Он говорит мне продолжать плодотворно работать. С самого детства отец всегда меня учил, что если не работать в молодости, то пропустишь половину жизни. Когда много трудишься и в то же время получаешь от этого удовольствие, это идёт тебе на пользу. Да, отец очень трудолюбивый. Он меня многому учит», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

Напомним, 3 августа китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В матче за золото соревнований она в двух сетах одолела хорватскую спортсменку Донну Векич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

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