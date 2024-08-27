Чжан Шуай проиграла 23-й раз подряд, обновив свой же антирекорд WTA и АТР

Бывшая 22-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай потерпела 23-е поражение подряд. В матче первого круга US Open — 2024 она уступила американке Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 6:0, 1:6, 5:7. Ранее Шуай установила антирекорд тенниса — никто не проигрывал более 22 матчей кряду ни в WTA, ни в АТР.
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Матч продолжался 1 час 42 минуты. В рамках встречи Шуай выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Крюгер пять эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
- 27 августа 2024
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