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Чжан Шуай проиграла 23-й раз подряд, обновив свой же антирекорд WTA и АТР

Чжан Шуай проиграла 23-й раз подряд, обновив свой же антирекорд WTA и АТР
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Бывшая 22-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай потерпела 23-е поражение подряд. В матче первого круга US Open — 2024 она уступила американке Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 6:0, 1:6, 5:7. Ранее Шуай установила антирекорд тенниса — никто не проигрывал более 22 матчей кряду ни в WTA, ни в АТР.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
Чжан Шуай
643
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 5
0 		6 7
         
Эшлин Крюгер
59
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Матч продолжался 1 час 42 минуты. В рамках встречи Шуай выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Крюгер пять эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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