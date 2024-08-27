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Феликс Оже-Альяссим — Якуб Меншик, результат матча 27 августа 2024, счет 0:3, 1-й круг US Open 2024

Феликс Оже-Альяссим потерпел поражение в первом круге US Open — 2024
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19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим завершил выступление на Открытом чемпионате США – 2024 в первом круге.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
Якуб Меншик
65
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		4 2
             
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

На старте американского мэйджора Оже-Альяссим (19) со счётом 2:6, 4:6, 2:6 проиграл 65-й ракетке мира 18-летнему чеху Якубу Меншику.

Нельзя не отметить, что на US Open Оже-Альяссим добился на данный момент своего лучшего достижения в рамках ТБШ. В 2021 году Феликс дошёл до полуфинала, где в трёх сетах проиграл Даниилу Медведеву.

Встреча Оже-Альяссима с Меншиком продлилась 2 часа и 4 минуты. В её рамках канадец семь раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету чеха восемь эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Следующим соперником Меншика в Нью-Йорке станет победитель матча Тристан Скулкейт (Австралия, WC) — Таро Дэниэл (Япония).

Мужская сетка US Open - 2024
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