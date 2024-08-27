Феликс Оже-Альяссим потерпел поражение в первом круге US Open — 2024

19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим завершил выступление на Открытом чемпионате США – 2024 в первом круге.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|2
На старте американского мэйджора Оже-Альяссим (19) со счётом 2:6, 4:6, 2:6 проиграл 65-й ракетке мира 18-летнему чеху Якубу Меншику.
Нельзя не отметить, что на US Open Оже-Альяссим добился на данный момент своего лучшего достижения в рамках ТБШ. В 2021 году Феликс дошёл до полуфинала, где в трёх сетах проиграл Даниилу Медведеву.
Встреча Оже-Альяссима с Меншиком продлилась 2 часа и 4 минуты. В её рамках канадец семь раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету чеха восемь эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.
Следующим соперником Меншика в Нью-Йорке станет победитель матча Тристан Скулкейт (Австралия, WC) — Таро Дэниэл (Япония).
- 27 августа 2024
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:51
-
20:46
-
20:20
-
20:14
-
19:56
-
19:44
-
19:38
-
19:10
-
19:02
-
18:49
-
18:31
-
18:14
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:37
-
17:34
-
17:20
-
17:00
-
16:31
-
16:03
-
16:00
-
15:57
-
15:00
-
15:00
-
14:40
-
14:22
-
14:02
-
13:57
-
13:40
-
13:27
-
12:59