Феликс Оже-Альяссим потерпел поражение в первом круге US Open — 2024

19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим завершил выступление на Открытом чемпионате США – 2024 в первом круге.

На старте американского мэйджора Оже-Альяссим (19) со счётом 2:6, 4:6, 2:6 проиграл 65-й ракетке мира 18-летнему чеху Якубу Меншику.

Нельзя не отметить, что на US Open Оже-Альяссим добился на данный момент своего лучшего достижения в рамках ТБШ. В 2021 году Феликс дошёл до полуфинала, где в трёх сетах проиграл Даниилу Медведеву.

Встреча Оже-Альяссима с Меншиком продлилась 2 часа и 4 минуты. В её рамках канадец семь раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету чеха восемь эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Следующим соперником Меншика в Нью-Йорке станет победитель матча Тристан Скулкейт (Австралия, WC) — Таро Дэниэл (Япония).