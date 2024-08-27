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Камилла Рахимова уступила Иге Свёнтек в первом круге US Open — 2024

Камилла Рахимова уступила Иге Свёнтек в первом круге US Open — 2024
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104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг US Open — 2024. В матче первого круга она уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 19:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Камилла Рахимова
104
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Матч продолжался 1 час 55 минут. В рамках встречи Рахимова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Свёнтек пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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