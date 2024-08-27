Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Давид Гоффен — Алехандро Табило, результат матча 27 августа 2024, счет 3:0, 1-й круг US Open 2024

Давид Гоффен вышел во 2-й круг Открытого чемпионата США — 2024, обыграв сеяного
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая седьмая ракетка мира 33-летний бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел во второй круг Открытого чемпионата США – 2024.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
Алехандро Табило
21
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 7 		1 5
7 9 		6 7
             
Давид Гоффен
78
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен

В матче первого круга Гоффен (78-й в мировом рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:1, 7:5 обыграл 21-ю ракетку мира представителя Чили Алехандро Табило (22).

Встреча Гоффена с Табило продлилась 2 часа и 23 минуты. В её рамках Давид 16 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Алехандро девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в третий круг US Open Гоффен сразится с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Адриан Маннарино (Франция).

Лучшим достижением Гоффена на американском мэйджоре является 1/8 финала (2017, 2018, 2019, 2020 года).

Мужская сетка US Open - 2024
Материалы по теме
Мирра бьётся за место во 2-м круге US Open — 2024! Также играют Медведев и Рахимова. LIVE!
Live
Мирра бьётся за место во 2-м круге US Open — 2024! Также играют Медведев и Рахимова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android