Давид Гоффен вышел во 2-й круг Открытого чемпионата США — 2024, обыграв сеяного

Бывшая седьмая ракетка мира 33-летний бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел во второй круг Открытого чемпионата США – 2024.
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В матче первого круга Гоффен (78-й в мировом рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:1, 7:5 обыграл 21-ю ракетку мира представителя Чили Алехандро Табило (22).
Встреча Гоффена с Табило продлилась 2 часа и 23 минуты. В её рамках Давид 16 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Алехандро девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
За выход в третий круг US Open Гоффен сразится с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Адриан Маннарино (Франция).
Лучшим достижением Гоффена на американском мэйджоре является 1/8 финала (2017, 2018, 2019, 2020 года).
- 27 августа 2024
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