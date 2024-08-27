Кэйти Бултер в трёх сетах одолела Александру Саснович в первом круге US Open — 2024
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33-я ракетка мира британская теннисистка Кэйти Бултер вышла во второй круг US Open — 2024. В матче первого круга она обыграла 107-ю ракетку мира представительницу Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:1.
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
33
Кэйти Бултер
К. Бултер
Окончен
2 : 1
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107
Александра Саснович
А. Саснович
Матч продолжался 2 часа 25 минут. В рамках встречи Бултер выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Саснович три эйса, девять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Комментарии
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