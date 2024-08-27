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Медведев, Синнер, Алькарас и Рублёв планируют сыграть на сентябрьском турнире ATP в Пекине

Медведев, Синнер, Алькарас и Рублёв планируют сыграть на сентябрьском турнире ATP в Пекине
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Появился заявочный лист турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), который пройдёт с 26 сентября по 2 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным списком.

Стоит отметить, что сразу шесть игроков из топ-10 мирового рейтинга планируют прилететь в Пекин.

Теннис. ATP-500, Пекин. Заявочный лист:

1 – Янник Синнер (Италия);
2 – Карлос Алькарас (Испания);
3 – Александр Зверев (Германия);
4 – Даниил Медведев (Россия);
5 – Андрей Рублёв (Россия);
6 – Григор Димитров (Болгария);
7 – Лоренцо Музетти (Италия);
8 – Карен Хачанов (Россия).

Кроме того, в заявочном листе Пекина числятся казахстанец Александр Бублик, француз Гаэль Монфис и чех Иржи Легечка.

Действующим чемпионом соревнований в Пекине является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) обыграл россиянина Даниила Медведева.

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