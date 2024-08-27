Хуберт Хуркач одолел Тимофея Скатова на старте Открытого чемпионата США — 2024
Поделиться
Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач пробился во второй круг Открытого чемпионата США – 2024.
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:05 МСК
188
Тимофей Скатов
Т. Скатов
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|6 3
|
|7 7
|7 7
7
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
В матче первого круга Хуркач (7) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) обыграл 188-ю ракетку мира представителя Казахстана Тимофея Скатова (Q).
Встреча Хуркача со Скатовым продлилась 2 часа и 55 минут. В её рамках Хуберт 27 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Тимофея три эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Следующим соперником Хуркача в Нью-Йорке станет 32-я ракетка мира австралиец Джордан Томпсон.
US Open — 2024 продлится до 8 сентября. У мужчин действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
Комментарии
- 27 августа 2024
-
21:26
-
21:19
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:51
-
20:46
-
20:20
-
20:14
-
19:56
-
19:44
-
19:38
-
19:10
-
19:02
-
18:49
-
18:31
-
18:14
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:37
-
17:34
-
17:20
-
17:00
-
16:31
-
16:03
-
16:00
-
15:57
-
15:00
-
15:00
-
14:40
-
14:22
-
14:02
-
13:57
-
13:40