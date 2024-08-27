Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — Осорио-Серрано: россиянка уверенно выиграла первый сет матча US Open — 2024

Андреева — Осорио-Серрано: россиянка уверенно выиграла первый сет матча US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч первого круга турнира «Большого шлема» US Open — 2024 в женском одиночном разряде, в котором встречаются 23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 82-я ракетка мира колумбийская теннисистка Мария-Камила Осорио-Серрано. Андреева выиграла первый сет со счётом 6:2.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 20:50 МСК
Мирра Андреева
23
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
2 		3
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
82
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано

Встреча проходит на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» на корте №11. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу россиянки. Андреева обыграла Осорио-Серрано в финале квалификации на «Ролан Гаррос» — 2023 со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Материалы по теме
Мирра в сете от 2-го круга US Open — 2024! Также играют Медведев, Хачанов и Котов. LIVE!
Live
Мирра в сете от 2-го круга US Open — 2024! Также играют Медведев, Хачанов и Котов. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android