Андреева — Осорио-Серрано: россиянка уверенно выиграла первый сет матча US Open — 2024

В эти минуты проходит матч первого круга турнира «Большого шлема» US Open — 2024 в женском одиночном разряде, в котором встречаются 23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 82-я ракетка мира колумбийская теннисистка Мария-Камила Осорио-Серрано. Андреева выиграла первый сет со счётом 6:2.
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Встреча проходит на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» на корте №11. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт личных встреч 1-0 в пользу россиянки. Андреева обыграла Осорио-Серрано в финале квалификации на «Ролан Гаррос» — 2023 со счётом 7:6 (10:8), 6:4.
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
- 27 августа 2024
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