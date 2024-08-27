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Коллинз провела последний матч на ТБШ. Она быстро ушла с корта, не взяв букет от US Open

Коллинз провела последний матч на ТБШ. Она быстро ушла с корта, не взяв букет от US Open
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11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз провела последний в карьере матч на турнире «Большого шлема». 30-летняя американка планирует уйти из профессионального спорта в конце сезона.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 4
1 		7 6
         
Кэролайн Доулхайд
49
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Этим «Шлемом» стал US Open – 2024. В матче первого круга Коллинз со счётом 6:1, 5:7, 4:6 проиграла соотечественнице Кэролайн Доулхайд (49-я ракетка мира).

Стоит отметить, что разочарованная Коллинз поспешно покинула корт после поражения. Настолько быстро, что директор турнира Стэйси Алластер не успела вручить ей букет. Неловкий момент попал в трансляцию.

Фото: скриншот из трансляции

Встреча Коллинз с Доулхайд продлилась 2 часа и 41 минуту. В её рамках Даниэль четыре раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Кэролайн два эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Женская сетка US Open - 2024
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