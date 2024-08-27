Коллинз провела последний матч на ТБШ. Она быстро ушла с корта, не взяв букет от US Open

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз провела последний в карьере матч на турнире «Большого шлема». 30-летняя американка планирует уйти из профессионального спорта в конце сезона.
|1
|2
|3
|
|5
|4
|
|7
|6
Этим «Шлемом» стал US Open – 2024. В матче первого круга Коллинз со счётом 6:1, 5:7, 4:6 проиграла соотечественнице Кэролайн Доулхайд (49-я ракетка мира).
Стоит отметить, что разочарованная Коллинз поспешно покинула корт после поражения. Настолько быстро, что директор турнира Стэйси Алластер не успела вручить ей букет. Неловкий момент попал в трансляцию.
Фото: скриншот из трансляции
Встреча Коллинз с Доулхайд продлилась 2 часа и 41 минуту. В её рамках Даниэль четыре раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Кэролайн два эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.
- 27 августа 2024
-
21:26
-
21:19
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:51
-
20:46
-
20:20
-
20:14
-
19:56
-
19:44
-
19:38
-
19:10
-
19:02
-
18:49
-
18:31
-
18:14
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:37
-
17:34
-
17:20
-
17:00
-
16:31
-
16:03
-
16:00
-
15:57
-
15:00
-
15:00
-
14:40
-
14:22
-
14:02
-
13:57
-
13:40