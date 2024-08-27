«Она испугалась». Кузнецова — о нереализованных сетболах Рахимовой в матче со Свёнтек

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о выступлении 104-й ракетки мира российской теннисистки Камиллы Рахимовой. В матче первого круга US Open — 2024 она уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (6:8). На тай-брейке во втором сете Рахимова вела со счётом 6:3 и имела три сетбола.
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«Очень обидно, что Камилла не реализовала сетболы во втором сете против Иги Свёнтек. На мой взгляд, она спасовала и испугалась. С игроками высшего уровня нельзя в решающих моментах допускать простые ошибки так же, как и ждать их от соперницы. Будто не было никакого плана в голове, но опять-таки всё приходит с опытом.
И всё же отличный результат, однако в теннисе всё решают ключевые моменты — кто лучше в них сыграет, того и тапки. Для Иги это был рядовой матч, а для Камиллы — совсем наоборот, матч жизни и первая возможность взять сет у первой ракетки. Тут, конечно, есть место испугу», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.
- 27 августа 2024
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