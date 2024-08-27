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Ига Свёнтек прокомментировала успешный старт на US Open — 2024

Ига Свёнтек прокомментировала успешный старт на US Open — 2024
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход во второй круг US Open – 2024. Свёнтек выигрывала данный турнир в 2022 году.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 19:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Камилла Рахимова
104
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

В матче первого раунда Свёнтек (1) со счётом 6:4, 7:6 (7:8) обыграла 104-ю ракетку мира россиянку Камиллу Рахимову (LL).

«Я пыталась приспособиться к кортам. Хотела почувствовать, каково это – играть здесь, на «Артур Эш Стэдиум». Я уверена, что с каждым днём у меня будет всё больше ритма здесь. «Артур Эш» просто потрясающий. Это самый большой стадион в теннисе. Наверняка вы чувствуете, что это очень важное событие. Спасибо вам, ребята, что пришли и поддержали нас», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

Женская сетка US Open - 2024
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