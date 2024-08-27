Ига Свёнтек прокомментировала успешный старт на US Open — 2024

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход во второй круг US Open – 2024. Свёнтек выигрывала данный турнир в 2022 году.

В матче первого раунда Свёнтек (1) со счётом 6:4, 7:6 (7:8) обыграла 104-ю ракетку мира россиянку Камиллу Рахимову (LL).

«Я пыталась приспособиться к кортам. Хотела почувствовать, каково это – играть здесь, на «Артур Эш Стэдиум». Я уверена, что с каждым днём у меня будет всё больше ритма здесь. «Артур Эш» просто потрясающий. Это самый большой стадион в теннисе. Наверняка вы чувствуете, что это очень важное событие. Спасибо вам, ребята, что пришли и поддержали нас», — сказала Свёнтек в интервью на корте.