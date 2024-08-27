Ига Свёнтек прокомментировала успешный старт на US Open — 2024
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход во второй круг US Open – 2024. Свёнтек выигрывала данный турнир в 2022 году.
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 19:10 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 8
|
|6 6
104
Камилла Рахимова
К. Рахимова
В матче первого раунда Свёнтек (1) со счётом 6:4, 7:6 (7:8) обыграла 104-ю ракетку мира россиянку Камиллу Рахимову (LL).
«Я пыталась приспособиться к кортам. Хотела почувствовать, каково это – играть здесь, на «Артур Эш Стэдиум». Я уверена, что с каждым днём у меня будет всё больше ритма здесь. «Артур Эш» просто потрясающий. Это самый большой стадион в теннисе. Наверняка вы чувствуете, что это очень важное событие. Спасибо вам, ребята, что пришли и поддержали нас», — сказала Свёнтек в интервью на корте.
Комментарии
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