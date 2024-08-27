Наоми Осака обыграла Елену Остапенко в первом круге US Open — 2024

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака успешно стартовала на US Open — 2024. В матче первого круга она обыграла 10-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
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Матч продолжался 1 час 4 минуты. В рамках встречи Осака выполнила девять подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Остапенко пять эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
- 27 августа 2024
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