Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас — Танаси Коккинакис, результат матча 27 августа 2024, счёт 1:3, 1-й круг US Open 2024

Стефанос Циципас проиграл 86-й ракетке мира на старте US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас завершил выступление в одиночном разряде US Open – 2024 в первом круге.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 3 5
7 7 		4 6 7
             
Танаси Коккинакис
86
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

В стартовом матче Циципас (11) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 проиграл 86-й ракетке мира представителю Австралии Танаси Коккинакису.

Встреча Циципаса с Коккинакисом продлилась 3 часа и 55 минут. В её рамках Стефанос 10 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Танаси 17 эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Коккинакиса в Нью-Йорке станет победитель матча Нуну Боржеш (Португалия) — Федерико Кория (Аргентина).

US Open продолжает оставаться самым неудачным ТБШ для Циципаса. Лучшим достижением титулованного грека на американском мэйджоре является третий раунд турнира.

Мужская сетка US Open - 2024
Материалы по теме
Мирра — во 2-м круге US Open — 2024! Также играют Медведев, Хачанов и Котов. LIVE!
Live
Мирра — во 2-м круге US Open — 2024! Также играют Медведев, Хачанов и Котов. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android