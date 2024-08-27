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Первая ракетка мира Янник Синнер проиграл стартовый сет на US Open — 2024

Первая ракетка мира Янник Синнер проиграл стартовый сет на US Open — 2024
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проиграл стартовый сет на US Open – 2024.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 21:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		2
6 		1
             
Маккензи Макдональд
140
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд

В матче первого круга соревнований Синнер (1) встречается со 140-й ракеткой мира представителем США Маккензи Макдональдом. Первая партия встречи со счётом 6:2 осталась за американцем. Сет продлился 44 минуты. В его рамках Синнер реализовал один брейк-пойнт из двух, Макдональд — 3 из 10.

Отметим, что Макдональд выиграл первый же гейм на подаче Синнера.

Для 23-летнего Синнера матч с Макдональдом стал первым после того, как Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) опубликовало информацию, согласно которой Янник весной дважды провал допинг-тест.

Мужская сетка US Open - 2024
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