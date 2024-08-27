Первая ракетка мира Янник Синнер проиграл стартовый сет на US Open — 2024

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проиграл стартовый сет на US Open – 2024.

В матче первого круга соревнований Синнер (1) встречается со 140-й ракеткой мира представителем США Маккензи Макдональдом. Первая партия встречи со счётом 6:2 осталась за американцем. Сет продлился 44 минуты. В его рамках Синнер реализовал один брейк-пойнт из двух, Макдональд — 3 из 10.

Отметим, что Макдональд выиграл первый же гейм на подаче Синнера.

Для 23-летнего Синнера матч с Макдональдом стал первым после того, как Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) опубликовало информацию, согласно которой Янник весной дважды провал допинг-тест.