Первая ракетка мира Янник Синнер проиграл стартовый сет на US Open — 2024
Поделиться
Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проиграл стартовый сет на US Open – 2024.
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 21:35 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|
|1
140
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
В матче первого круга соревнований Синнер (1) встречается со 140-й ракеткой мира представителем США Маккензи Макдональдом. Первая партия встречи со счётом 6:2 осталась за американцем. Сет продлился 44 минуты. В его рамках Синнер реализовал один брейк-пойнт из двух, Макдональд — 3 из 10.
Отметим, что Макдональд выиграл первый же гейм на подаче Синнера.
Для 23-летнего Синнера матч с Макдональдом стал первым после того, как Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) опубликовало информацию, согласно которой Янник весной дважды провал допинг-тест.
Комментарии
- 27 августа 2024
-
22:41
-
22:27
-
22:23
-
22:16
-
22:09
-
22:04
-
21:56
-
21:26
-
21:19
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:51
-
20:46
-
20:20
-
20:14
-
19:56
-
19:44
-
19:38
-
19:10
-
19:02
-
18:49
-
18:31
-
18:14
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:37
-
17:34
-
17:20
-
17:00
-
16:31
-
16:03
-
16:00
-
15:57