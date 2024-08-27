Наоми Осака не смогла сдержать слёз после победы над Остапенко на старте US Open — 2024

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака не смогла сдержать слёз после успешного старта на US Open – 2024.

В матче первого круга 88-я ракетка мира Осака со счётом 6:3, 6:2 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 10-ю ракетку мира латвийку Елену Остапенко (10). Таким образом, Осака, пропустившая прошлый сезон из-за рождения дочери, впервые с января 2020 года обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга.

Матч Осаки с Остапенко продолжался 1 час 4 минуты. В рамках встречи Осака выполнила девять подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Остапенко пять эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.