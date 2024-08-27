17-летняя Мирра Андреева одержала 40-ю победу в туре

23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала 40-ю победу в туре. Юбилейный триуфм состоялся в матче первого круга US Open — 2024. Андреева обыграла 82-ю ракетку мира колумбийскую теннисистку Мария-Камилу Осорио-Серрано. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6.
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За выход в третий круг турнира Андреева поспорит с американкой Эшлин Крюгер. US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Кроме того, Андреева — серебряный призёр Олимпиады-2024. В финале женского парного разряда Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере.
- 27 августа 2024
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