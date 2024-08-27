Осака призналась, что в ночь перед матчем с Остапенко её дочь не хотела засыпать вовремя

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака после выхода во второй круг US Open – 2024 рассказала трогательную историю о своей дочери Шай.

В матче первого круга 88-я ракетка мира Осака со счётом 6:3, 6:2 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 10-ю ракетку мира латвийку Елену Остапенко (10). Таким образом, Осака, пропустившая прошлый сезон из-за рождения дочери, впервые с января 2020 года обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга.

«Ночью моя дочь не хотела вовремя ложиться спать, поэтому мне пришлось немного покачать её на руках. В тот момент я думала: «Ого, она выбрала идеальный день, чтобы не ложиться спать». Такие моменты очень дороги для меня. Я только могу надеяться, что их у меня будет ещё больше», — сказала Осака в интервью на корте.