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Наоми Осака прокомментировала победу над Еленой Остапенко на старте US Open — 2024

Наоми Осака прокомментировала победу над Еленой Остапенко на старте US Open — 2024
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход во второй круг US Open – 2024.

В матче первого круга 88-я ракетка мира Осака со счётом 6:3, 6:2 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 10-ю ракетку мира латвийку Елену Остапенко (10).

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 21:10 МСК
Елена Остапенко
10
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Наоми Осака
88
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

— Что ты чувствовала, когда завершала этот матч?
— Стресс. Она нанесла несколько действительно хороших ударов в концовке. Я сказала себе, что должна продолжать бороться за каждое очко, и, возможно, это даст мне ещё шанс. В конце концов, я так и сделала. Я подняла глаза и увидела так много лиц. И подумала: «Ого!»

Я старалась не расплакаться. В прошлом году я смотрела, как играет Коко (Кори Гауфф), и мне так сильно хотелось снова выйти на эти корты. Не знаю, смогла ли бы я. Не знаю, хватило ли бы у меня спортивной подготовки, если бы я смогла. Просто выиграть этот матч и находиться в такой атмосфере – очень многое для меня значит. Спасибо вам (болельщикам)», — сказала Осака в интервью на корте.

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