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Кирьос забавно отреагировал на победу Коккинакиса над Циципасом на US Open — 2024

Кирьос забавно отреагировал на победу Коккинакиса над Циципасом на US Open — 2024
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на громкую победу своего друга и соотечественника – 86-й ракетки мира Танаси Коккинакиса на старте US Open – 2024.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 3 5
7 7 		4 6 7
             
Танаси Коккинакис
86
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

В первом круге американского мэйджора Коккинакис со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5 обыграл двукратного финалиста турниров «Большого шлема» 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.

«Кокки! Если он будет сидеть взаперти и заниматься своим делом… Этот US Open может стать для него лучшей возможностью на турнирах «Большого шлема» за долгое время», — написал Кирьос в социальных сетях.

По всей видимости, Кирьос посоветовал Коккинакису воздержаться от ночных тусовок в выходные, которыми ранее славился и сам Ник.

Следующим соперником Коккинакиса в Нью-Йорке станет победитель матча Нуну Боржеш (Португалия) — Федерико Кория (Аргентина).

Сетка мужского US Open - 2024
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