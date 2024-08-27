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Кирьос забавно отреагировал на победу Коккинакиса над Циципасом на US Open — 2024

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на громкую победу своего друга и соотечественника – 86-й ракетки мира Танаси Коккинакиса на старте US Open – 2024.

В первом круге американского мэйджора Коккинакис со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5 обыграл двукратного финалиста турниров «Большого шлема» 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.

«Кокки! Если он будет сидеть взаперти и заниматься своим делом… Этот US Open может стать для него лучшей возможностью на турнирах «Большого шлема» за долгое время», — написал Кирьос в социальных сетях.

По всей видимости, Кирьос посоветовал Коккинакису воздержаться от ночных тусовок в выходные, которыми ранее славился и сам Ник.

Следующим соперником Коккинакиса в Нью-Йорке станет победитель матча Нуну Боржеш (Португалия) — Федерико Кория (Аргентина).