Анна Калинская одержала уверенную победу в первом круге US Open — 2024

15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг US Open — 2024. В матче первого круга она обыграла 408-ю ракетку мира американку Лорен Дэвис. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 6 минут. В рамках встречи Дэвис выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного. На счету Калинской один эйс, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.