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Анна Калинская одержала уверенную победу в первом круге US Open — 2024

Анна Калинская одержала уверенную победу в первом круге US Open — 2024
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15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг US Open — 2024. В матче первого круга она обыграла 408-ю ракетку мира американку Лорен Дэвис. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:10 МСК
Лорен Дэвис
408
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Анна Калинская
15
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Матч продолжался 1 час 6 минут. В рамках встречи Дэвис выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного. На счету Калинской один эйс, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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