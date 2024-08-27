Даниил Медведев — Душан Лайович: россиянин выиграл первый сет на US Open — 2024

Завершился стартовый сет матча чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге US Open – 2024, где он встречается с 66-й ракеткой мира из Сербии Душаном Лайовичем. Партия закончилась со счётом 6:3 в пользу Медведева.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Душан Лайович в первом круге US Open – 2024.

Стартовая партия поединка продлилась 45 минут. В её рамках Медведев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. В активе Лайовича один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В случае победы Медведев выйдет в следующий круг US Open либо на Фабиана Марожана (Венгрия), либо на Хамада Меджедовича (Сербия, Q).