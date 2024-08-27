Роман Сафиуллин одолел американца Мэттью Форбса в первом круге US Open — 2024

57-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин успешно стартовал на Открытом чемпионате США – 2024.

В матче первого круга Сафиуллин со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:2 обыграл 18-летнего американца Мэттью Форбса (WC).

Встреча Сафиуллина с Форбсом продлилась 2 часа 30 минут. В её рамках россиянин семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету американца пять эйсов, семь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Сафиуллина на US Open — 2024 станет 30-я ракетка мира представитель Италии Маттео Арнальди (30).

US Open — 2024 продлится до 8 сентября. У мужчин действующим чемпионом является серб Новак Джокович.