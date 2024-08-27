Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин — Мэттью Форбс, результат матча 27 августа 2024, счёт 3:0, 1-й круг US Open 2024

Роман Сафиуллин одолел американца Мэттью Форбса в первом круге US Open — 2024
Комментарии

57-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин успешно стартовал на Открытом чемпионате США – 2024.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 21:00 МСК
Мэттью Форбс
1848
США
Мэттью Форбс
М. Форбс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 2 2
6 		7 7 6
             
Роман Сафиуллин
57
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

В матче первого круга Сафиуллин со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:2 обыграл 18-летнего американца Мэттью Форбса (WC).

Встреча Сафиуллина с Форбсом продлилась 2 часа 30 минут. В её рамках россиянин семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету американца пять эйсов, семь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Сафиуллина на US Open — 2024 станет 30-я ракетка мира представитель Италии Маттео Арнальди (30).

US Open — 2024 продлится до 8 сентября. У мужчин действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Сетка мужского US Open - 2024
Материалы по теме
Медведев потерял сет в битве за 2-й круг US Open! Также играют Шнайдер и Сафиуллин. LIVE!
Live
Медведев потерял сет в битве за 2-й круг US Open! Также играют Шнайдер и Сафиуллин. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android