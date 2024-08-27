Елена Рыбакина одержала победу на старте US Open — 2024

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла во второй круг US Open — 2024. В матче первого круга она обыграла 194-ю ракетку мира австралийскую теннисистку Дестани Айаву. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. В рамках встречи Рыбакина выполнила 11 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Айавы пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.