Елена Рыбакина одержала победу на старте US Open — 2024
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла во второй круг US Open — 2024. В матче первого круга она обыграла 194-ю ракетку мира австралийскую теннисистку Дестани Айаву. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6.
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:25 МСК
4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
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|6 1
194
Дестани Айава
Д. Айава
Матч продолжался 1 час 22 минуты. В рамках встречи Рыбакина выполнила 11 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Айавы пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
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