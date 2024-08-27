Даниэль Коллинз объяснила, почему не стала принимать букет после поражения на US Open

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз объяснила, почему не стала принимать поздравительный букет после завершения выступления на US Open – 2024.
30-летняя американка провела последний в карьере матч на турнире «Большого шлема». Коллинз со счётом 6:1, 5:7, 4:6 проиграла соотечественнице Кэролайн Доулхайд (49-я ракетка мира). Директор турнира Стэйси Алластер пыталась вручить Коллинз букет, но Даниэль очень быстро ушла с корта.
|1
|2
|3
|
|5
|4
|
|7
|6
«Я не из тех, кто любит праздновать свои достижения. Я долгое время боролась с чувством вины из-за успеха. Не особо люблю, когда всё внимание сосредоточено на мне. Я бы предпочла сделать что-то подобное, может быть, наедине. Мне кажется, за время карьеры я получила столько внимания, что мне хватит на всю оставшуюся жизнь.
Сейчас вспомнила фильм «Знакомство с родителями», в котором главному герою родители сделали что-то вроде алтаря, где хранили медали за 18-е место. Я не хочу быть похожей на этого героя. Так что думаю, у меня всё хорошо», — сказала Коллинз на пресс-конференции.
- 28 августа 2024
-
00:08
-
00:02
- 27 августа 2024
-
23:56
-
23:53
-
23:33
-
23:24
-
23:24
-
23:16
-
23:03
-
22:55
-
22:54
-
22:41
-
22:27
-
22:23
-
22:16
-
22:09
-
22:04
-
21:56
-
21:26
-
21:19
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:51
-
20:46
-
20:20
-
20:14
-
19:56
-
19:44
-
19:38
-
19:10
-
19:02
-
18:49
-
18:31
-
18:14