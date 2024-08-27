Даниэль Коллинз объяснила, почему не стала принимать букет после поражения на US Open

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз объяснила, почему не стала принимать поздравительный букет после завершения выступления на US Open – 2024.

30-летняя американка провела последний в карьере матч на турнире «Большого шлема». Коллинз со счётом 6:1, 5:7, 4:6 проиграла соотечественнице Кэролайн Доулхайд (49-я ракетка мира). Директор турнира Стэйси Алластер пыталась вручить Коллинз букет, но Даниэль очень быстро ушла с корта.

«Я не из тех, кто любит праздновать свои достижения. Я долгое время боролась с чувством вины из-за успеха. Не особо люблю, когда всё внимание сосредоточено на мне. Я бы предпочла сделать что-то подобное, может быть, наедине. Мне кажется, за время карьеры я получила столько внимания, что мне хватит на всю оставшуюся жизнь.

Сейчас вспомнила фильм «Знакомство с родителями», в котором главному герою родители сделали что-то вроде алтаря, где хранили медали за 18-е место. Я не хочу быть похожей на этого героя. Так что думаю, у меня всё хорошо», — сказала Коллинз на пресс-конференции.