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Янник Синнер — Маккензи Макдональд, результат матча 27 августа 2024, счет 3:1, 1-й круг US Open 2024

Янник Синнер с победы стартовал на Открытом чемпионате США — 2024
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на US Open – 2024.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 21:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 6
6 		2 1 2
             
Маккензи Макдональд
140
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд

В матче первого круга Синнер (1) со счётом 2:6, 6:2, 6:1, 6:2 обыграл 140-ю ракетку мира представителя США Маккензи Макдональда. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 26 минут. В её рамках Янник 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Макдональда четыре эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Синнера в Нью-Йорке станет 49-я ракетка мира 20-летний представитель США Алекс Михельсен.

Для 23-летнего Синнера матч с Макдональдом стал первым после того, как Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) опубликовало информацию, согласно которой Янник весной дважды провалил допинг-тест.

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