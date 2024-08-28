Даниил Медведев – Душан Лайович: россиянин отдал сербу 2-й сет в матче на US Open – 2024

Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге US Open – 2024, где он встречается с 66-й ракеткой мира из Сербии Душаном Лайовичем. Партию со счётом 6:3 забрал 34-летний Лайович, тем самым сравняв счёт поединка по сетам (1:1). Первый сет Медведев также взял со счётом 6:3.
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Второй сет матча Медведев — Лайович продлился 44 минуты. В его рамках Даниилу не удалось заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Душана два из шести.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Душан Лайович в первом круге US Open – 2024.
В случае победы Медведев выйдет в следующий круг US Open либо на Фабиана Марожана (Венгрия), либо на Хамада Меджедовича (Сербия, Q).
US Open — 2024 продлится до 8 сентября. У мужчин действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
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