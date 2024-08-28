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Даниил Медведев – Душан Лайович: россиянин отдал сербу 2-й сет в матче на US Open – 2024

Даниил Медведев – Душан Лайович: россиянин отдал сербу 2-й сет в матче на US Open – 2024
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Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге US Open – 2024, где он встречается с 66-й ракеткой мира из Сербии Душаном Лайовичем. Партию со счётом 6:3 забрал 34-летний Лайович, тем самым сравняв счёт поединка по сетам (1:1). Первый сет Медведев также взял со счётом 6:3.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:40 МСК
Душан Лайович
66
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 0
6 		3 1
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Второй сет матча Медведев — Лайович продлился 44 минуты. В его рамках Даниилу не удалось заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Душана два из шести.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Душан Лайович в первом круге US Open – 2024.

В случае победы Медведев выйдет в следующий круг US Open либо на Фабиана Марожана (Венгрия), либо на Хамада Меджедовича (Сербия, Q).

US Open — 2024 продлится до 8 сентября. У мужчин действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Сетка мужского US Open – 2024
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