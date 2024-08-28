Касаткина объяснила, почему станцевала после победы в первом круге US Open — 2024

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, почему исполнила танец после победы в первом круге на US Open. На старте турнира россиянка обыграла румынку Жаклин Кристиан (69-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:4.

«Танец? Называть это танцем – чересчур. Эти движения — отсылка к нашей локальной шутке с Наташей и Ариной Родионовой. Мы договорились, что я станцую, если выиграю. Хотя мне очень не хотелось. Но в итоге станцевала – и надеялась, что никто не заметит. Заметили. Теперь все знают, как я блестяще танцую. Возможно, если выиграю следующий матч, то повторю этот танец», — приводит слова Касаткиной Tennis.com.

Во втором круге Дарья Касаткина сразится с американкой Питон Стирнс, которая в своём матче первого круга обыграла украинку Лесю Цуренко.