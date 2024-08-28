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Касаткина объяснила, почему станцевала после победы в первом круге US Open — 2024

Касаткина объяснила, почему станцевала после победы в первом круге US Open — 2024
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, почему исполнила танец после победы в первом круге на US Open. На старте турнира россиянка обыграла румынку Жаклин Кристиан (69-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:4.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:05 МСК
Жаклин Кристиан
69
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Танец? Называть это танцем – чересчур. Эти движения — отсылка к нашей локальной шутке с Наташей и Ариной Родионовой. Мы договорились, что я станцую, если выиграю. Хотя мне очень не хотелось. Но в итоге станцевала – и надеялась, что никто не заметит. Заметили. Теперь все знают, как я блестяще танцую. Возможно, если выиграю следующий матч, то повторю этот танец», — приводит слова Касаткиной Tennis.com.

Во втором круге Дарья Касаткина сразится с американкой Питон Стирнс, которая в своём матче первого круга обыграла украинку Лесю Цуренко.

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