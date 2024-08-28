Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина оценила своё выступление в первом круге US Open — 2024

Рыбакина оценила своё выступление в первом круге US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, прокомментировала победу в первом круге US Open — 2024. Она обыграла 194-ю ракетку мира австралийскую теннисистку Дестани Айаву. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:25 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 1
         
Дестани Айава
194
Австралия
Дестани Айава
Д. Айава

«Играть в первых раундах всегда тяжело. Моя подача помогла сохранить сетболы. Спасибо вам, ребята, за то, что пришли и поддержали. Год выдался сложным. Я довольна своими достижениями. В каждом матче я хочу выложиться по полной и попытаться победить. Я очень довольна своей первой игрой. Надеюсь, смогу пройти как можно дальше», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Материалы по теме
Елена Рыбакина одержала победу на старте US Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android