Наоми Осака объяснила, почему пришла на пресс-конференцию в джерси Коби Брайанта

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака пришла на пресс-конференцию после победы на старте US Open – 2024 в джерси легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» покойного баскетболиста Коби Брайанта.

Фото: The Tennis Letter

«По-моему, сегодня я играла на том же корте, на который он приходил посмотреть мой матч. Честно говоря, помню, как была удивлена тем, что он специально приехал посмотреть именно мой матч. Почувствовать эту поддержку было нереально. Я всегда надеваю джерси Коби после матчей и тренировок, потому что чувствую, что могу сохранить его дух при себе», — объяснил свой выбор одежды Осака.

Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. 23 августа Коби могло бы исполниться 45 лет.