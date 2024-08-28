Даниил Медведев — Душан Лайович: россиянин в сете от выхода во 2-й круг US Open — 2024

Завершился третий сет матча чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге US Open – 2024, где он встречается с 66-й ракеткой мира из Сербии Душаном Лайовичем. Партию со счётом 6:3 выиграл Медведев, тем самым он повёл 2:1 по партиям.

Третий сет поединка продлился 34 минуты. В его рамках Медведев реализовал два заработанных брейк-пойнта из двух. И не дал шансов Лайовичу на своей подаче.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Душан Лайович в первом круге US Open – 2024.

В случае победы Медведев выйдет в следующий круг US Open либо на Фабиана Марожана (Венгрия), либо на Хамада Меджедовича (Сербия, Q).

US Open — 2024 продлится до 8 сентября. У мужчин действующим чемпионом является серб Новак Джокович.