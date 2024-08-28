Диана Шнайдер вышла во второй круг US Open — 2024, уступив сопернице всего один гейм

18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2024. В матче первого круга она разгромила представительницу Аргентины Надию Подороску. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Матч продолжался 51 минуту. В рамках встречи Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Подороски два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
- 28 августа 2024
-
01:41
-
01:15
-
00:51
-
00:42
-
00:30
-
00:30
-
00:18
-
00:08
-
00:02
- 27 августа 2024
-
23:56
-
23:53
-
23:33
-
23:24
-
23:24
-
23:16
-
23:03
-
22:55
-
22:54
-
22:41
-
22:27
-
22:23
-
22:16
-
22:09
-
22:04
-
21:56
-
21:26
-
21:19
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:51
-
20:46
-
20:20
-
20:14
-
19:56