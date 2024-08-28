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Диана Шнайдер вышла во второй круг US Open — 2024, уступив сопернице всего один гейм

Диана Шнайдер вышла во второй круг US Open — 2024, уступив сопернице всего один гейм
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2024. В матче первого круга она разгромила представительницу Аргентины Надию Подороску. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 23:55 МСК
Надия Подороска
68
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 51 минуту. В рамках встречи Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Подороски два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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