Диана Шнайдер вышла во второй круг US Open — 2024, уступив сопернице всего один гейм

18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2024. В матче первого круга она разгромила представительницу Аргентины Надию Подороску. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.

Матч продолжался 51 минуту. В рамках встречи Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Подороски два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.