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Даниил Медведев — Душан Лайович, результат матча 28 августа 2024, счёт 3:1, 1-й круг турнира US Open

Даниил Медведев с победы стартовал на турнире US Open
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на US Open – 2024. В матче первого круга россиянин обыграл 66-ю ракетку мира из Сербии Душана Лайовича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:40 МСК
Душан Лайович
66
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 1
6 		3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 34 минуты. В её рамках россиянин 14 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Лайовича один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге US Open Медведев сыграет с победителем пары между Фабианом Марожаном (Венгрия) и Хамадом Меджедовичем (Сербия, Q).

US Open — 2024 продлится до 8 сентября. У мужчин действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

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