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Хачанов проиграл Эвансу в матче первого круга Открытого чемпионата США

Хачанов проиграл Эвансу в матче первого круга Открытого чемпионата США
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Российский теннисист Карен Хачанов неудачно стартовал на Открытом чемпионате США. В матче первого круга россиянин проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 20:05 МСК
Даниэль Эванс
184
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 6 		7 7 7 7 4 6
7 8 		6 2 6 4 6 4
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Продолжительность встречи составила 5 часов 34 минуты. За это время Хачанов выполнил 13 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 8 из 23 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 подач навылет, 12 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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