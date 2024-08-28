Анастасия Потапова с победы стартовала на Открытом чемпионате США — 2024
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Российская теннисистка Анастасия Потапова с победы стартовала на Открытом чемпионате США. В матче первого круга россиянка обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 2:6, 6:4, 7:5.
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 23:35 МСК
38
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|4
|5
26
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. За это время Потапова выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.
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