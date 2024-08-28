Синнер ответил на вопрос о реакции других теннисистов и фанатов на его допинг-скандал

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о реакции других теннисистов и фанатов на его допинг-скандал после победы в матче первого круга турнира US Open над представителем США Маккензи Макдональдом. Напомним, встреча завершилась в пользу итальянца со счётом 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.

«Я не могу контролировать реакцию игроков. Если мне нужно что-то сказать кому-то, я иду и общаюсь лично, потому что я такой человек.

Да, мне было интересно узнать, как отреагировали на моё появление фанаты, и реакция была очень позитивной. Я был очень рад тому, какая была поддержка. Особенно здорово понимать это, учитывая, что я играл против американца в США.

Так что я рад, как я справился с этой ситуацией, это было нелегко. В моей игре после всех этих разбирательств есть много позитивных вещей, так что давайте продолжим смотреть, что будет в следующем круге», — сказал Синнер в послематчевом интервью.

Следующим соперником Синнера в Нью-Йорке станет 49-я ракетка мира 20-летний представитель США Алекс Михельсен.

Для 23-летнего Синнера матч с Макдональдом стал первым после того, как Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) опубликовало информацию, согласно которой Янник весной дважды провалил допинг-тест.

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