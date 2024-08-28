Людмила Самсонова вышла во 2-й круг Открытого чемпионата США
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Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на Открытом чемпионате США. В матче первого круга россиянка обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:2, 7:5.
US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 01:30 МСК
438
Ван Цян
В. Цян
Окончен
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Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Самсонова выполнила три эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре подачи навылет, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.
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