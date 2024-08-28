Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева – Линда Носкова, результат матча 28 августа 2024, счёт 2:0, 1-й круг турнира US Open

Юлия Путинцева обыграла Линду Носкову и вышла во второй круг US Open
Аудио-версия:
Комментарии

32-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг теннисного турнира US Open. В матче первого круга она обыграла 25-ю ракетку мира чешскую теннисистку Линду Носкову. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу представительницы Казахстана.

US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 02:00 МСК
Юлия Путинцева
32
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Линда Носкова
25
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Матч продолжался 1 час 41 минуту. В рамках встречи Путинцева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнт из девяти. На счету Носковой шесть эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В матче второго круга Путинцева встретится с 40-й ракеткой планеты китаянкой Синьюй Ван.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Календарь US Open - 2024 (Ж)
Сетка US Open - 2024 (Ж)
Материалы по теме
Самсонова — во втором кругн US Open! Также играет Котов. LIVE!
Live
Самсонова — во втором кругн US Open! Также играет Котов. LIVE!

Олимпийские медали России в теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android