Юлия Путинцева обыграла Линду Носкову и вышла во второй круг US Open

32-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг теннисного турнира US Open. В матче первого круга она обыграла 25-ю ракетку мира чешскую теннисистку Линду Носкову. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу представительницы Казахстана.
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Матч продолжался 1 час 41 минуту. В рамках встречи Путинцева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнт из девяти. На счету Носковой шесть эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В матче второго круга Путинцева встретится с 40-й ракеткой планеты китаянкой Синьюй Ван.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
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