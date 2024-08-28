Юлия Путинцева обыграла Линду Носкову и вышла во второй круг US Open

32-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг теннисного турнира US Open. В матче первого круга она обыграла 25-ю ракетку мира чешскую теннисистку Линду Носкову. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу представительницы Казахстана.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. В рамках встречи Путинцева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнт из девяти. На счету Носковой шесть эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В матче второго круга Путинцева встретится с 40-й ракеткой планеты китаянкой Синьюй Ван.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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