Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев стал третьим действующим теннисистом с более 80% побед на хардовых ТБШ

Даниил Медведев стал третьим действующим теннисистом с более 80% побед на хардовых ТБШ
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал третьим действующим теннисистом с более 80% побед на хардовых кортах на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta Sport.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:40 МСК
Душан Лайович
66
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 1
6 		3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

По информации источника, победа россиянина над 66-й ракеткой мира из Сербии Душаном Лайовичем подняла процент побед Медведева на хардовых ТБШ до 80,3%. Больше процент из действующих теннисистов только у испанца Карлоса Алькараса (82,1%) и серба Новака Джоковича (89,3%).

Отметим, на четвёртой строчке находится американец Бен Шелтон с 75%, пятый — Янник Синнер (74,3%).

В следующем круге US Open Медведев сыграет с победителем пары между Фабианом Марожаном (Венгрия) и Хамадом Меджедовичем (Сербия, Q).

US Open — 2024 продлится до 8 сентября. У мужчин действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Материалы по теме
Даниил Медведев с победы стартовал на турнире US Open

Медведев и Хачанов провели тренировку перед US Open — 2024:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android