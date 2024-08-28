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Даниил Медведев стал третьим действующим теннисистом с более 80% побед на хардовых ТБШ

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал третьим действующим теннисистом с более 80% побед на хардовых кортах на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta Sport.

По информации источника, победа россиянина над 66-й ракеткой мира из Сербии Душаном Лайовичем подняла процент побед Медведева на хардовых ТБШ до 80,3%. Больше процент из действующих теннисистов только у испанца Карлоса Алькараса (82,1%) и серба Новака Джоковича (89,3%).

Отметим, на четвёртой строчке находится американец Бен Шелтон с 75%, пятый — Янник Синнер (74,3%).

В следующем круге US Open Медведев сыграет с победителем пары между Фабианом Марожаном (Венгрия) и Хамадом Меджедовичем (Сербия, Q).

US Open — 2024 продлится до 8 сентября. У мужчин действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

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