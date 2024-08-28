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Рыбакина ответила на вопрос о прекращении работы с тренером Вуковым перед стартом US Open

Рыбакина ответила на вопрос о прекращении работы с тренером Вуковым перед стартом US Open
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, высказалась о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым, с которым она работала пять лет. Напомним, в первом круге US Open Рыбакина обыграла 194-ю ракетку мира австралийскую теннисистку Дестани Айаву. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:25 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 1
         
Дестани Айава
194
Австралия
Дестани Айава
Д. Айава

«Конечно, всё стало по-другому. Мы работали пять лет, но всё же меня поддержал Юрий Щукин, мы обсудили тактику и всё такое, так что я была готова к матчу.

Важное решение прямо перед US Open? Я не хочу об этом слишком много говорить, но да, это было наше решение — расстаться. Я дам вам знать, ребята, если ситуация с моим тренером изменится», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

Следующим соперником Рыбакиной в Нью-Йорке станет 143-я ракетка мира 27-летняя представительница Франции Джессика Понше.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Календарь US Open (ж)
Турнирная сетка US Open (ж)
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