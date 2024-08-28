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Фабиан Марожан – Хамад Меджедович, результат матча 28 августа 2024, счёт 3:2, 1-й круг турнира US Open

Определился соперник Даниила Медведева во втором круге US Open
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, успешно стартовавшая на US Open – 2024, встретится с венгерским теннисистом 51-й ракеткой мира Фабианом Марожаном во втором круге турнира «Большого шлема» в США.

В матче первого круга венгр обыграл 137-ю ракетку мира из Сербии Хамада Меджедовича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 00:45 МСК
Фабиан Марожан
51
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 3 6 6
6 		1 6 1 4
             
Хамад Меджедович
137
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

Отметим, в матче первого круга Медведев обыграл 66-ю ракетку мира из Сербии Душана Лайовича в четырёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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