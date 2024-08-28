Павел Котов уступил Зизу Бергсу в первом круге US Open

25-летний российский теннисист 60-я ракетка мира Павел Котов уступил 80-й ракетке спортсмена из Бельгии Зизу Бергса в 1-ом круге US Open со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 3:6,

Продолжительность матча составила 4 часа 20 минут. Во время встречи россиянин совершил девять эйсов, шесть двойных ошибок и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету бельгийца восемь подач навылет, пять двойных ошибок и 8 из 23 реализованных брейк-пойнтов. Во 2-ом круге Бергс встретится с 31-й ракеткой итальянцем Флавио Коболли.

Напомним, открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.