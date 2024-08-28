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Павел Котов — Зизу Бергс, результат матча 28 августа 2024, счет 3:2, 1-й круг US Open

Павел Котов уступил Зизу Бергсу в первом круге US Open
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25-летний российский теннисист 60-я ракетка мира Павел Котов уступил 80-й ракетке спортсмена из Бельгии Зизу Бергса в 1-ом круге US Open со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 3:6,

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 01:40 МСК
Зизу Бергс
80
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 3 7 10
2 		6 2 6 6 7
             
Павел Котов
60
Россия
Павел Котов
П. Котов

Продолжительность матча составила 4 часа 20 минут. Во время встречи россиянин совершил девять эйсов, шесть двойных ошибок и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету бельгийца восемь подач навылет, пять двойных ошибок и 8 из 23 реализованных брейк-пойнтов. Во 2-ом круге Бергс встретится с 31-й ракеткой итальянцем Флавио Коболли.

Напомним, открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь турнира US Open
Турнирная сетка US Open
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