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Алькарас выиграл 60-й матч на ТБШ из 70. Это второй показатель в истории Открытой эры

Алькарас выиграл 60-й матч на ТБШ из 70. Это второй показатель в истории Открытой эры
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В ночь с 27 на 28 августа мск третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг US Open — 2024, одержав победу над 186-м в рейтинге ATP Ли Ту из Австралии — 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 02:15 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 6
2 		6 3 1
             
Ли Ту
186
Австралия
Ли Ту
Л. Ту

Эта победа стала для 21-летнего Алькараса 60-й на турнирах «Большого шлема». При этом испанцу понадобилось сыграть на ТБШ для достижения этой планки 70 матчей.

Как сообщает OptaAce, этот показатель является вторым в истории среди игроков, чья карьера началась в Открытую эру (после 1969 года). По скорости достижения 60-го выигранного матча на турнирах «Большого шлема» Алькарас уступает только Джону Макинрою, которому для этого понадобилось провести 69 матчей. При этом испанец повторил результат Бьорна Борга, которому также потребовалось сыграть на ТБШ 70 матчей для 60 побед.

Турнирная сетка US Open - 2024
Календарь матчей US Open - 2024
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