Даниил Медведев рассказал, чем любит заниматься в свободное от тенниса время

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы над Душаном Лайовичем на Открытом чемпионате США ответил на вопросы журналистов и рассказал, как проводит своё свободное время.
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— Какой Даниил Медведев вне тенниса?.. Ты играешь в видеоигры? Любишь читать?
— Нет… Я много читал, когда был маленьким… может быть, до 12 лет. Может быть, это просто оправдание, но у меня не так много свободного времени. Также чтение немного утомляет меня. Это не расслабляет меня. Мне нравится читать книги, но я предпочитаю другие вещи. Я люблю фэнтези-футбол и видеоигры. Я люблю соревнования. Всё, что связано с соревнованиями, расслабляет меня. Но не теннис. Теннис не расслабляет меня, — сказал Медведев в интервью после матча.
Напомним, открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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