Ясмин Паолини вышла во второй круг US Open — 2024, переиграв Бьянку Андрееску
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В ночь с 27 на 28 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 1-го круга US Open — 2024 между пятой ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини и 167-й в рейтинге WTA Бьянкой Андрееску из Канады. Победу в трёх партиях одержала Паолини — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 02:30 МСК
167
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
1 : 2
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|6
5
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Продолжительность матча составила два часа 47 минут. Паолини два раза подала навылет, дважды допустила двойную ошибку и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. Андрееску выполнила три эйса при восьми двойных ошибках и выиграла четыре брейк-пойнта из 10 заработанных.
Во втором круге Открытого чемпионата США Ясмин Паолини встретится с 44-й ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии, которая переиграла 89-ю в мировом рейтинге египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф.
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