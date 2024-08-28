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Бьянка Андрееску — Ясмин Паолини, результат матча 28 августа 2024, счет 1:2 (7:6, 2:6, 4:6), 1-й круг US Open — 2024

Ясмин Паолини вышла во второй круг US Open — 2024, переиграв Бьянку Андрееску
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В ночь с 27 на 28 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 1-го круга US Open — 2024 между пятой ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини и 167-й в рейтинге WTA Бьянкой Андрееску из Канады. Победу в трёх партиях одержала Паолини — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 02:30 МСК
Бьянка Андрееску
167
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Ясмин Паолини
5
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Продолжительность матча составила два часа 47 минут. Паолини два раза подала навылет, дважды допустила двойную ошибку и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. Андрееску выполнила три эйса при восьми двойных ошибках и выиграла четыре брейк-пойнта из 10 заработанных.

Во втором круге Открытого чемпионата США Ясмин Паолини встретится с 44-й ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии, которая переиграла 89-ю в мировом рейтинге египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф.

Календарь матчей US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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