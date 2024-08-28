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US Open – 2024, женщины: результаты 2-го игрового дня 27-28 августа мск, сетка соревнований

US Open — 2024, женщины: результаты 2-го игрового дня, сетка соревнований
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27 августа и в ночь с 27 на 28 августа мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл второй игровой день у женщин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты второго игрового дня 27-28 августа мск на US Open — 2024 у женщин:

  • Тайла Престон (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2:6, 0:6.
  • Кристина Букша (Испания) — Сара Эррани (Италия) — 6:3, 0:6, 4:6.
  • Даниэль Коллинз (США) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:1, 5:7, 4:6.
  • Кэйти Бултер (Великобритания) — Александра Саснович (Беларусь) — 5:7, 6:2, 6:1.
  • Ига Свёнтек (Польша)Камилла Рахимова (Россия) — 6:4, 7:6 (8:6).
  • Елена Остапенко (Латвия) — Наоми Осака (Япония) — 3:6, 2:6.
  • Мирра Андреева (Россия) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — 6:2, 7:6 (7:4).
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Дестани Айва (Австралия) — 6:1, 7:6 (7:1).
  • Юлия Путинцева (Казахстан) — Линда Носкова (Чехия) — 7:6 (7:3), 6:4.
  • Лорен Дэвис (США) — Анна Калинская (Россия) — 2:6, 2:6.
  • Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада) — 2:6, 6:4, 7:5.
  • Надия Подороска (Аргентина) — Диана Шнайдер (Россия) — 0:6, 1:6.
  • Эмма Радукану (Великобритания) — Софья Кенин (США) — 1:6, 6:3, 4:6.
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Элина Аванесян (Армения) — 4:6, 6:0, 6:2.
  • Ван Цян (Китай) — Людмила Самсонова (Россия) — 2:6, 5:7.
  • Бьянка Андрееску (Канада) — Ясмин Паолини (Италия) — 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.
  • Шелби Роджерс (США) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 3:6.
Календарь матчей US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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