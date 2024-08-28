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Шелби Роджерс — Джессика Пегула, результат матча 28 августа 2024, счет 0:2 (4:6, 3:6), 1-й круг US Open — 2024

Джессика Пегула победила Шелби Роджерс в матче первого круга US Open — 2024
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В ночь с 27 на 28 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 1-го круга US Open — 2024 между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 356-й в рейтинге WTA её соотечественницей Шелби Роджерс. Победу в двух сетах одержала Пегула — 6:4, 6:3.

US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 05:30 МСК
Шелби Роджерс
356
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Пегула три раза подала навылет, трижды допустила двойную ошибку и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Роджерс выполнила один эйс при отсутствии двойных ошибок и выиграла один брейк-пойнт из шести заработанных.

Во втором круге Открытого чемпионата США Джессика Пегула встретится с 54-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин, которая переиграла 72-ю в мировом рейтинге Эмму Радукану из Великобритании.

Календарь матчей US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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