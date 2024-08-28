Джессика Пегула победила Шелби Роджерс в матче первого круга US Open — 2024
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В ночь с 27 на 28 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 1-го круга US Open — 2024 между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и 356-й в рейтинге WTA её соотечественницей Шелби Роджерс. Победу в двух сетах одержала Пегула — 6:4, 6:3.
US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 05:30 МСК
356
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
0 : 2
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6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Пегула три раза подала навылет, трижды допустила двойную ошибку и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Роджерс выполнила один эйс при отсутствии двойных ошибок и выиграла один брейк-пойнт из шести заработанных.
Во втором круге Открытого чемпионата США Джессика Пегула встретится с 54-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин, которая переиграла 72-ю в мировом рейтинге Эмму Радукану из Великобритании.
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